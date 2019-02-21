35 قتيلا في 3 انفجارات تهز مدنا سورية

وقعت ثلاثة انفجارات اليوم في سوريا، اثنان منهما في مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد، والثالث في عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل درع الفرات الموالية لتركية.
تفجير عفرين والذي تم باستخدام آلية مفخخة، استهدفت عرضا عسكريا لقوات عملية غصن الزيتون، بالقرب من مشفى يدرسم أدى إلى إصابة حوالي عشرة أشخاص، بينهم أطفال.
التفجير الثاني وقع في بلدة الشحيل، جنوب شرق محافظة دير الزور، المحاذية للعراق، في منطقة خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وأصيب آخرون.
الهجوم استهدف حافلة صغيرة تقل عمالا يعملون في منشأة نفطية رئيسية تديرها "قسد".
المصدر السوري لحقوق الإنسان في تعليقه على الحادث، أكد أن 14 من عمال حقل العمر وستة من قوات قسد قتلوا في التفجير، واتهم المتحدث باسم "قسد" عدنان عفرين خلايا تابعة لتنظيم الدولة بالوقوف وراء العملية.
أما الهجوم الثالث فقد وقع في بلدة كوربينكار، بمنطقة كوباني "عين العرب"، استهدف مقرا عسكريا لوحدات حماية الشعب الكردية، ما أدى إلى تدميره، وفقدان 5 أشخاص، من بينهم مدني، بحسب موقع رووداو الكردي.
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