35 قتيلا في 3 انفجارات تهز مدنا سورية

وقعت ثلاثة انفجارات اليوم في سوريا، اثنان منهما في مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد، والثالث في عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل درع الفرات الموالية لتركية.

تفجير عفرين والذي تم باستخدام آلية مفخخة، استهدفت عرضا عسكريا لقوات عملية غصن الزيتون، بالقرب من مشفى يدرسم أدى إلى إصابة حوالي عشرة أشخاص، بينهم أطفال.

الانفجار الذي ضرب مدينة عفرين، بالقرب من مشفى ديرسم شريط مصور يرصد الانفجار الذي ضرب مدينة عفرين، بالقرب من مشفى ديرسم في المدينة التي تسيطر عليها القوات التركية وقوات عملية "غصن الزيتون" والذي أوقع خسائر بشرية Publiée par ‎المرصد السوري‎ sur Jeudi 21 février 2019

التفجير الثاني وقع في بلدة الشحيل، جنوب شرق محافظة دير الزور، المحاذية للعراق، في منطقة خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وأصيب آخرون.

الهجوم استهدف حافلة صغيرة تقل عمالا يعملون في منشأة نفطية رئيسية تديرها "قسد".

مكان تفجير مفخخة من قبل خلايا نشطة عاملة في القطاع الشرقي من ريف دير الزور شريط مصور للمرصد السوري لحقوق الإنسان يرصد مكان تفجير مفخخة من قبل خلايا نشطة عاملة في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، حيث يظهر الشريط مكان التفجير الذي تسبب بخسائر بشرية كبيرة من عمال نفط وعناصر في الدفاع الذاتي Publiée par ‎المرصد السوري‎ sur Jeudi 21 février 2019

المصدر السوري لحقوق الإنسان في تعليقه على الحادث، أكد أن 14 من عمال حقل العمر وستة من قوات قسد قتلوا في التفجير، واتهم المتحدث باسم "قسد" عدنان عفرين خلايا تابعة لتنظيم الدولة بالوقوف وراء العملية.

أما الهجوم الثالث فقد وقع في بلدة كوربينكار، بمنطقة كوباني "عين العرب"، استهدف مقرا عسكريا لوحدات حماية الشعب الكردية، ما أدى إلى تدميره، وفقدان 5 أشخاص، من بينهم مدني، بحسب موقع رووداو الكردي.

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