ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بنغلاديش الكارثي إلى 70 شخصاً على الأقل

ارتفع عدد ضحايا حريق دكا في بنغلاديش إلى 70 قتيلا على الأقل، فيما أكدت مصالح الإسعاف إمكانية ارتفاع العدد بسبب الحالات الخطيرة التي تمّ تسجيلها والتي تمّ نقلها إلى المستشفى.

ووقع الحريق في منطقة يعود تاريخها إلى قرون في دكا التي تشهد الكثير من الحرائق ‭‭‬‬‬بسبب تراخي السلطات والأفراد في تطبيق قواعد السلامة وهو ما تسبب في مقتل المئات في السنوات القليلة الماضية.

وأوضح ذو الفقار رحمن مدير إدارة الإطفاء والدفاع المدني أنّ فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 70 جثة، مضيفا أنّ العدد قد يرتفع لأن عمليات البحث لا تزال جارية.

وقال ذو الفقار رحمن إن 50 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى وإن بعضهم حالته خطيرة. وقال شهود عيان إن مئات هرعوا إلى مستشفى كلية الطب في داكا للبحث عن أقارب مفقودين.

واندلع الحريق في مبنى من أربعة طوابق ليل الأربعاء وامتد سريعا إلى المباني القريبة في منطقة تشوك بازار في دكا القديمة التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 300 عام.

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وناضل أكثر من 200 رجل إطفاء لأكثر من خمس ساعات للسيطرة على الحريق، لكنه ظل مشتعلا حتى الساعات الأولى من صباح هذا الخميس. وحسب وسائل إعلام، فقد وقع الحريق في مبنى يضم مخزنا للمنتجات البلاستيكية ومواد قابلة للاشتعال.

وقد واجه رجال الإطفاء صعوبة في العثور على إمدادات المياه الكافية واضطروا لسحب المياه من مسجد قريب.

وكثيرا ما تسببت الحرائق في بنغلاديش في مقتل المئات سنويا بسبب عدم احترام معايير سلامة المباني، فقد أدى انهيار مصنع "رانا بلازا" في العام 2013 إلى مقتل أكثر من 1100 عامل، وتسبب حريق بمصنع للملابس في العام 2012 في مقتل 112 شخصا.

وفي العام 2010 تسبب حريق مدمر في منطقة قديمة من العاصمة دكا في مقتل 124 شخصا.

وحسب مدير إدارة الإطفاء والدفاع المدني فقد فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق.