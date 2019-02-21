هل يصبح تشوبيت قط المصمم الألماني الراحل كارل لاغرفيلد أغنى حيوان في العالم؟

مرات عديدة سمعنا أخبارا عن حيوانات ترث أصحابها، لتستمر بعد مماته في عيشة "الدلال" التي تحظى بها، وقد تكون تشوبيت، قطة المصمم الألماني الراحل كارل لغرفيلد محظوظة أيضا، مع احتمالية أن تحصل على جزء من ثروته.

فتشوبيت، والبالغة من العمر7 سنوات، وهي القطط المدلل للاغرفيلد ، قد تصبح الأغنى في العالم.

فعند سؤال لاغرفيلد إذا ما كان ينوي ترك ثروته لتشوبيت، كان جوابه:"نعم، من بين آخرين، لا تقلق، فهنالك ما يكفي للجميع".

وفي واقع الأمر، فإن هذا القط من أكثر الحيوانات دلالا ورفاهية في العالم، حيث تعيش حياة بذخ، يخدمها العديد من الأشخاص، ناهيكم عن الشهرة التي طالتها، وربما يكون لصابحها فضل فيها.

فعلى أنستغرام، يتابعها أكثر من 170 ألفا، أما على تويتر، فيتبعها حوالي خمسين آلفا.

وفي حوار مع يورونيوز عام 2016، وصف لاغرفيلد حبه لهذه القطة بالاستثناء، وقال:"لم أعتقد سابقا ولو لوهلة بأنني قد أحب قطة بهذا الشكل، إنها رائعة، بعينيها الكبيرتين بلون الياقوت، وشعرها الرائع حيث تعتني بها عدة عاملات بشكل مستمر".

وفي العام 2015 شكلت مصدر إلهام لاغرفيلد ، حيث أطلق مجموعة تصاميم اسماها "تشوبيت إن لوف"، والتي يمكن تصفحها على موقع المصمم الرسمي.

لكن هل تستطيع تشوبيت أن تحصل على جزء من ثروة لاغرفيلد؟

في السنة الماضية، وخلال لقاء أجري مع المصمم الراحل، ألمح موقع "نوميرو بيس" لليغرفيلد بأنه قد لا يستطيع قانونيا أن يترك ثروته لقطته، كونه مقيم في فرنسا، فكان جوابه:"إذا فهي محظوظة، فأنا لست فرنسي".

وكان مصدر في بيت أزياء شانيل الفرنسي يوم الثلاثاء قد قال إن كارل لاغرفيلد مصمم الأزياء الألماني الشهير والمدير الفني لدار شانيل توفي عن عمر 85 عاما.

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وظل لاغرفيلد أيقونة في عالم الأزياء على مدى نصف قرن واشتهر بارتداء البذلات الداكنة وتميز بشعره الأبيض القصير المصفف في شكل ذيل حصان وبنظارته الشمسية المعتمة.

واشتهر لاغرفيلد بعمله مع شانيل لكنه كان يقدم مجموعات لبيت أزياء فندي التابع لشركة لوي فيتون مويت هينيسي وللعلامة التجارية التي تحمل اسمه.

وأكد برنار أرنو رئيس شركة لوي فيتون وفاة لاغرفيلد قائلا إن مصمم الأزياء الراحل الشهير جعل باريس عاصمة الموضة في العالم.

وقال أرنو في بيان "برحيل كارل لاغرفيلد نكون قد فقدنا عبقريا مبدعا ساهم في جعل باريس عاصمة الموضة في العالم وجعل فندي أحد أكثر بيوت الأزياء الإيطالية إبداعا.