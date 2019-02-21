قسد: المدنيون لم يغادروا بعد آخر جيْب لـ"داعش" شرق سوريا كما كان متوقعا

قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية إن من تبقي من المدنيين في آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا لم يغادروا يوم الخميس كما كان متوقعا وذلك بعد أن عادت شاحنات أرسلت لنقلهم خالية.

وذكر مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أن القوات ستواصل جهودها لإجلاء المدنيين الباقين. وتعتبر قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إجلاء المدنيين خطوة ضرورية قبل أن تبدأ عملية عسكرية ضد المتشددين هناك.

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وكان مسؤول بارز من قوات سوريا الديمقراطية قد قال صباحاً لوكالة رويترز للأنباء إنه يتوقع استكمال إجلاء المدنيين من آخر معقل للدولة الإسلامية في شرق سوريا اليوم، الخميس.

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