قسد: استكمال إخراج آخر المدنيين من الجيْب الأخير تحت سيطرة داعش شرق سوريا اليوم

قال مسؤول بارز من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لوكالة رويترز للأنباء اليوم إنه يتوقع استكمال إجلاء المدنيين من آخر معقل للدولة الإسلامية في شرق سوريا اليوم، الخميس.

وأضاف المسؤول أن القوات المدعومة من التحالف الدولي ستشتبك مع فلول مقاتلي التنظيم في المعقل بمجرد انتهاء عملية إجلاء المدنيين. وكانت قافلة تضم عشرات الشاحنات قد غادرت الباغوز، يوم أمس الأربعاء، بحسب ما ذكره عدنان عفرين، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية.

كذلك ذكر عفرين أن عدداً من مقاتلي داعش خرجوا مع المدنيين أمس، وكانوا متخفيين بشكل لاجئين"، وسلّموا أنفسهم إلى "قسد".

كثف طيران التحالف ضدّ داعش غاراته على الباغوز أمس REUTERS/Rodi Said

في السياق حث روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التنظيم المتشدد على توفير ممر آمن للمدنيين، كما طالب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة معه على الأرض، باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين خلال المعركة.