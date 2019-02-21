آلاف الكنديين يتبرعون لسورييْن فقدا أبناءهما السبعة في حريق في كندا

ذكرت مؤسسة "غو فاند مي"، التي تجمع التبرعات عبر الإنترنت، أمس الأربعاء، أن حملة لصالح زوجين من اللاجئين السوريين، فقدا أبناءهما السبعة في حريق منزل في مدينة هاليفاكس شرق كندا، جمعت 339042 دولارا كنديا (257357 دولارا أمريكياً) من نحو ستة آلاف شخص خلال 24 ساعة.

ويرقد الأب في مستشفى بعد تعرّضه لحروق تهدد حياته.

ووفقا لموقع المؤسسة، دشن أصدقاء عائلة الضحايا ومجلس أئمة هاليفاكس وجمعية "إتش.إي.إيه.آر.تي" المعنية بشؤون اللاجئين حملة التبرعات عبر منصة "جو فاند مي" من أجل عائلة برهو.

جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي، حضر إلى هاليفاكس أيضاً REUTERS/Ted Pritchard

وأضافت المؤسسة أن عائلة برهو السورية وصلت إلى كندا في عام 2017 وكانت أول عائلة ترعاها هذه الجمعية.

وقالت الجمعية إن الأطفال الذين لقوا حتفهم كانوا سعداء بالإقامة في كندا وشاركوا في أنشطة منها السباحة وركوب الدراجات الهوائية. وذكرت أن أعمارهم تتراوح بين أربعة شهور و15 عاما.

وقالت ناتالي هورن نائبة رئيس الجمعية لوكالة رويترز يوم الأربعاء إن أفراد هذه العائلة كانوا "يتسمون بالمرح الشديد والابتسامة الدائمة والشعور بالامتنان والحب".

وأضافت أن الأب يرقد بالمستشفى ويعاني من إصابات تهدد حياته، بينما لم تصب الأم لكنها "مفجوعة".

وعن حملة جمع الأموال، قالت هورن "أظهر المجتمع قدرا هائلا من الدعم على المستوى المحلي والوطني والدولي. وهذا يعني الكثير".