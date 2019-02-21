شاهد: يونكر يكشف علاقة تيريزا ماي بالجرح على خده

مازح جون كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية الصحفيين في مؤتمر اليوم، بقوله إن الجرح الذي في خده نتيجة خطأ أثناء حلاقته لحيته في الصباح، وأن تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية ليست السبب.

وقال:"ربما لاحظتم لاصقة الجروح على خدي، ويجب أن أقول إن سببها حركة خاطئة أثناء حلاقتي للحيتي صباح اليوم"، وأضاف:"عندما قمت بهذه العملية لأول مرة وكنت في الخامسة عشرة من عمري، ارتكبت نفس الخطأ، اليوم فكرت بحلاقتها بنفسي، وهذا ما حصل".

وألمح يونكر على سبيل المداعبة، بأن السيدة ماي لا علاقة لها بما حصل، في إشارة إلى الاجتماع الأخير الذي جرى بينهما يوم أمس، للحديث عن خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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