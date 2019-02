البابا عن انتهاكات الإكليروس: الكاثوليك ينتظرون إجراءات ملموسة وفعالة

قال البابا فرنسيس يوم الخميس إن الكنيسة الكاثوليكية "سوف تصغي لصرخات الصغار الذي يناشدون العدالة".

وقال في بيان قصير خلال افتتاح قمة دولية في الفاتيكان تدور حول اعتداءات جنسية قام بها أو تستر عليها رجال دين إن الضحايا والرعية الكاثوليكية لا ينتظرون مجموعة بسيطة ومتوقعة من الإدانات، بل "إجراءات ملموسة وفعالة"، وقال أيضا إن "شرور" الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال من قبل الكهنة يجب أن تتحول إلى تفاهم وتطهير.

ويستقبل الفاتيكان في مساع مستمرة لمواجهة ما يتم الكشف عنه من انتهاكات واعتداءات جنسية في الكنيسة الكاثوليكية قمة هي الأولى من نوعها تجمع رؤساء جميع مؤتمرات الأساقفة الوطنية في العالم يوم 21 حتى 24 فبراير - شباط.

وفي مؤتمر صحفي أقيم قبيل انطلاق القمة قالت آنيت باريت - دويل مديرة منظمة "مساءلة الأساقفة" الأمريكية إنها لا تتوقع أن ينتج عن القمة إصلاحات كبيرة داخل الكنيسة الكاثوليكية، وأشارت المنظمة إلى إن ما لا يقل عن 94 أسقفاً آخرين متهمين بجرائم مماثلة لا زالوا يحتفظون بمناصبهم الدينية.

يقول الصحفي والمؤلف الفرنسي فريدريك مارتل في كتابه المنتظر "خزانة الفاتيكان - the Closet of the Vatican" والذي من المقرر أن يتم طرحه في الأسواق الأسبوع المقبل إن 80 بالمئة من الكهنة العاملين في الفاتيكان والذين هاجموا بشدة المثلية الجنسية هم مثليون، دون أن يكونوا بالضرورة ناشطين جنسيا، وهو ما يعني أن 4 من كل 5 كهنة في الفاتيكان مثليون.

