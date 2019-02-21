العراق يتسلّم دفعة من مقاتلي من تنظيم "الدولة الإسلامية"

أشارت مصادر عسكرية عراقية إلى أن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة سلمت العراق هذا الخميس أكثر من 150 عراقيا وأجنبيا من مقاتلي تنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية".

وأوضحت نفس المصادر أنّ هذه هي المجموعة الأولى من عدة دفعات بموجب اتفاق أبرم لتسليم 502 مقاتل بشكل إجمالي.

وقال أحمد المحلاوي قائم مقام قضاء القائم إن عشر شاحنات نقلت مقاتلين عراقيين وأجانب من تنظيم "الدولة الإسلامية" وأسرهم إلى العراق في إطار تسليم للسجناء من قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش العراقي.

وأضاف المحلاوي: "غالبيتهم من العراقيين. القافلة كانت تحت حماية أمنية مشددة وتوجهت إلى قيادة عمليات الجزيرة والبادية". وتقع القاعدتان العسكريتان في محافظة الأنبار.

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