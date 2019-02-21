محاكمة طالب جامعي أمريكي صمّم تطبيقاً لتجارة المخدرات

يواجه طالب جامعي في شمالي ولاية كاليفورنيا اتهامات جنائية بسبب قيامه بتصميم تطبيق لبيع المخدرات يعمل على هواتف "آيفون".

كولين هاوارد الذي يبلغ من العمر 18 عاماً قال إنه غير مذنب بعد أن وجهت هيئة المحلفين اتهامات ضده في 14 فبراير- شباط، وهي ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن ألقي القبض عليه بسبب تهمة مشابهة في سكنه الجامعي في مدينة سانتا كروز يوم 28 نوفمبر - تشرين الثاني، وأكد أيضا أنه غير مذنب آنذاك.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق بدأ في شهر نوفمبر- تشرين الثاني الماضي عندما لاحظ أحد ضباط الشرطة ملصقا إعلانيا في حرم الجامعة يروج لتطبيق اسمه "موصل الموز"، وهو اسم مركب من كلمتي "موصل - Plug" التي يستعملها الطلاب للدلالة على بائعي المخدرات و"بزّاق الموز - Banana Slug" والذي تستعمله الجامعة شعارا خاصا "تميمة".

الشرطة المسؤولة عن الحرم الجامعي بالتعاون مع ووكلاء عن وزارة الأمن الداخلي استطاعوا شراء أربعة مخدرات ممنوعة باستخدام التطبيق عن طريق عملاء شرطة متخفين.

وقال سكوت هيرنانديز جايسون المتحدث باسم الجامعة ان هاوارد "لم يعد طالبا بجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز"، لكنه رفض الإفضاح عما إذا كان هاوارد قد طُرد أو أنه انسحب طوعا.

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