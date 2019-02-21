متحدث: الإمارات توقع عقوداً دفاعية بقيمة 5.45 مليار دولار ضمن معرض الدفاع الدولي إيدكس

قال متحدث عسكري يوم الخميس إن القوات المسلحة الإماراتية وقعت عقودا دفاعية بقيمة 20 مليار درهم إماراتي (5.45 مليار دولار) هذا الأسبوع خلال معرض "آيدكس" الدفاعي في أبوظبي.

وأضاف المتحدث أن القوات المسلحة وقعت عقودا قيمتها 268 مليون درهم مع شركات دولية وعقودا قيمتها 135.1 مليون درهم مع شركات محلية يوم الخميس.

وتقوم الإمارات بتوقيع عقودا مع شركات وجهات مختلفة في مجال الدفاع العسكري في إطار معرض آيدكس الدولي، وأعلن العميد ركن محمد خميس الحساني المتحدث الرسمي لمعرض "آيدكس" يوم الثلاثاء أن القوات المسلحة الإماراتية وقعت عقودا بقيمة 1.58 مليار دولار مع شركات دولية يوم الاثنين خلال المعرض العسكري.

للمزيد على يورونيوز: