شاهد: قطار بخاري عتيق يعود إلى الخدمة في روسيا

عاد القطار البخاري للعمل مرة أخرى في روسيا في فصل الخريف الماضي ليُدخل السرور إلى قلوب المسافرين في محطة بولوجوي بمنطقة تيفرسكايا التي تبعد حوالي 350 كيلومترا عن موسكو.

من جديد سمعت منطقة تيفرسكايا في روسيا صوت صافرة القطار الذي كان مألوفا بالنسبة لها ، إذ عاد القطار قديم الطراز الذي يعمل بمحرك بخاري للعمل مرة أخرى في الخريف الماضي ليصبح أول قطار يعمل بطاقة البخار وله مواعيد تقاطر في البلاد منذ عام 1976.

وأٌقيم خط السكك الحديدية من بولوجوي إلى أوستاشكوف في عام 1907. وكان في السابق مسارا استراتيجيا، ولكنه اليوم أصبح شبه مهجور ولا تسير عليه سوى بضعة قطارات تعمل بالديزل والكهرباء. واختارت شركة السكك الحديدية الروسية هذا الخط حتى لا تؤثر القطارات البخارية البطيئة نسبيا على حركة سير

تبلغ سرعة القطار القصوى 60 كيلومتراً في الساعة REUTERS/Maxim Shemetov

القطارات إذ تسير على سرعة 60 كيلومترا في الساعة.

ومنذ 29 سبتمبر أيلول 2018 تقوم إحدى قاطرتين بخاريتين كل يوم سبت بسحب عربتي قطار من بولوغوي إلى أوستاشكوف. ويقطع القطار مسافة 113 كيلومترا في غضون ثلاث ساعات ونصف تقريبا في اتجاه واحد.

ويبلغ سعر تذكرة القطار حوالي 300 روبل أو نحو 4.5 دولار ، وهو نفس سعر تذكرة القطار الكهربائي ولكن مع مميزات إضافية. فعلى سبيل المثال، يرتدي جميع الركاب وقائد القطار الزي الرسمي في حقبة الأربعينيات.

وعاد القطار البخاري إلى الخدمة بفضل حماس أليكسي فولوفوف، رئيس جمعية هواة السكك الحديدية الروسية. وبوصفه موظفا سابقا على قطار بخاري، فقد أقنع فولوفوف شركة السكك الحديدية الروسية بمنح القطار العتيق فرصة أخرى.

ويرى فولوفوف أن القطار البخاري أعظم ذكريات روسيا التاريخية مشيرا إلى أنه لا يقل أهمية عن قطع أثرية داخل الكرملين مثل جرس القيصر أو مدفع القيصر، ولا يجب أن تضيع لأنها تحمل العديد من الذكريات لدى الروس.

وأصبح للقطارات البخارية القديمة شعبية آخذة في التزايد في روسيا. وينظم أحد أكبر متاحف السكك الحديدية في سان بطرسبرج في بعض الأحيان رحلات بقطارات بخارية.