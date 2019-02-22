سويسرا: حكم منتظر لمحارب قديم انضم لميليشيا مناهضة لداعش

قال مسؤول عسكري سويسري إن حكما من المتوقع أن يصدر الجمعة في محاكمة سرجنت سابق متهم بتعريض وضع سويسرا كدولة محايدة للخطر عبر الانضمام إلى ميليشيا مسيحية أجنبية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا.

قالت وسائل إعلام سويسرية إن يوهان كوسار متهم بالتدريب والقتال مع ميليشيا "المجلس العسكري السرياني" من عام 2013 إلى عام 2015.

بدأت محاكمة كوسار العسكرية بتهمة الانضمام إلى جيش أجنبي وتجنيد مواطنين سويسريين آخرين يوم الأربعاء.

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وقال ماريو كاملين، المتحدث باسم المحكمة، إن القلق بالنسبة للسلطات السويسرية هو أن أحد قدامى المحاربين في القوات المسلحة قاتل من أجل ميليشيا أجنبية يمكن أن يعرض للخطر الحياد الذي طالما ظل يبتهج بالبلد الواقع في منطقة جبال الألب.

وفي حالة إدانته، يمكن تغريم كوسار وسجنه لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

كما قال كاملين إن ابن عم كوسار قيد المحاكمة أيضا