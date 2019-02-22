شاهد: مسلح يطلق النار على شرطية بعد توقيفها لسيارته لسيره في اتجاه معاكس

أظهر مقطع مصور نشره مكتب شرطة مقاطعة نابا في ولاية كاليفورنيا لحظات مواجهة بين نائب شرطة وسائق مسلح كان قد أوقف سيارته في اتجاه معاكس.

المواجهة استغرقت ثوان كانت تفصل بين حياة وموت رايلي جاريكي التي لم تعلم بوجود مسدس بحوزة السائق، لكنها تمكنت من سحب سلاحها وإطلاق النار بسرعة مذهلة ثم قامت بطلب المساعدة على جهاز اللاسلكي بدون أن تظهر أية علامات خوف أو توتر.

وقال مكتب شريف مقاطعة نابا على موقع فيسبوك يوم الأربعاء إن جاريكي لم تصب بأي أذى جسدي أثناء إطلاق النار الذي أودى بحياة خافير هرناندس مورالس، وتم وضعها في إجازة إدارية ريثما تقوم الإدارة بالتحقيق في الحادثة.

وقالت الشرطة إن سبب المواجهة الأصلي لايزال مجهولا لكن السائق الذي يبلغ من العمر 43 عاما لديه سجل إجرامي سابق وكان بحوزته سلاحين ناريين في السيارة، أُبلغت الشرطة مسبقا عن سرقة واحد منهما.

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