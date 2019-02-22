مؤسسة "دي سي كوميكس" تلغي إصدار كتاب مصور يظهر المسيح مساعدا لبطل خارق

إثر موجة انتقادات حادّة وُجِّهتْ لها، أعلنت مؤسسة "دي سي كوميكس" المختصة في نشر الكتب المصورة عن إلغائها نشر كتاب مصور يحمل عنوان: "المجيء الثاني"، والذي يقدِّم شخصية السيد المسيح كصديق ومساعد لشخصية خارقة أطلق عليها تسمية "صن مان" (رجل الشمس).

مؤلفا الكتاب الهزلي رايتر مارك روسيل والفنان ريتشار باس، أعلنا على صفحتهما على "تويتر" الأسبوع الماضي عن إلغاء إصدار الكتاب والذي كان مقرراً في السادس من شهر آذار/مارس القادم في قسم "دي سي فيرتيغو" وهو قسم تابع للمؤسسة المذكورة وينشر رسوماً كاريكاتورية تحتوي على الكثير من الرسوم والموسيقى.

وقال روسيل في تغريدة له على "تويتر": "إن هدفي هو أن أكتب دائماً ما هو الأفضل، وأن أتناول فيها أشياء تربطني بها علاقة قوية" وأضاف: "للناشرين أهداف خاصة بهم، في بعض الأحيان تتوافق أهداف الكاتب والناشر، وفي أحيانٍ أخرى لا يتم هذا التوافق، وحينها لا بأس أن يتم الإقرار بذلك وأن يذهب كل واحدٍ في طريقه".

وتدور القصة الهزلية الموزّعة على 32 صفحة حول عودة السيد المسيح إلى الأرض والتحالف مع "صن مان" لإكمال "أهم رسالة مقدسة بعثها الله"، بحسب ما أوضحته مؤسسة النشر.

وفي شهر كانون الثاني/يناير، تم إطلاق عريضة على موقع "سيتزنغو" في الشبكة العنكبوتية تروج للحملات الهادفة إلى الدفاع عن المعتقدات الدينية، وتدعو العريضة الناشر إلى إلغاء الكتاب بعد أن قال مؤلفه راسيل في مقابلة له: إن السيد المسيح أعيد إلى الأرض لأن "الله كان مستاءً جداً من أداء يسوع في المرة الأولى"، حسب ما ورد على لسان راسيل.

ووقع العريضة أكثر من 234 ألف شخص، مؤكدين على أن الكتاب الهزلي المشار إليه "غير مناسب"، ويتحدث عن السيد المسيح على نحو ينتهك، شكلاً ومضموناً، حرمة مثالياته المقدسة.

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