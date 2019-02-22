الفيفا يمنع نادي تشيلسي الإنكليزي من ضم لاعبين جدد خلال فترتين مقبلتين للانتقالات

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الجمعة إنه تم منع نادي تشيلسي الإنكليزي من التعاقد مع لاعبين جدد على الصعيدين المحلي والدولي خلال فترتين مقبلتين للانتقالات مع تغريمه 600 ألف فرنك سويسري (599460 دولارا).

وأضاف الفيفا أن النادي انتهك المادة 19 في حالة 29 لاعبا صغيرا وارتكب العديد من الانتهاكات الاخرى المتعلقة بمتطلبات تسجيل اللاعبين.

وفرض الفيفا غرامة أيضا على الاتحاد الإنكليزي للعبة قدرها 510 آلاف فرنك سويسري ومنحه ستة شهور لمعالجة الأمر فيما يتعلق بالانتقالات الدولية والتعاقدات لأول مرة مع اللاعبين صغار السن.