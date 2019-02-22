فرنسا تؤكد مقتل يحي أبو الهمام على يد قوات برخان

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن قوات بلادها المرابطة في مالي في إطار عملية "برخان" العسكرية تمكنت من القضاء على الجزائري جمال عكاشة، المعروف باسم يحي أبو الهمام، زعيم أحد أبرز المجموعات المتشددة في منطقة الساحل الجزائري يحي أبو الهمام.

وأشار بيان لوزارة الدفاع الفرنسية إلى أن يحي أبو الهمام، أمير إمارة الصحراء في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، كان المسؤول الثاني في التحالف الجهادي الذي يتزعمه المالي من الطوارق اياد أغ غالي، "أمير جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، و"زعيم إمارة تمبكتو".

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ويعتبر يحيى أبو الهمام واحداً من أبرز القيادات في الجماعات الإسلامية المسلحة، وينتمي للجيل الأول من القيادات الجزائرية التي دخلت منطقة الصحراء الكبرى في تسعينيات القرن الماضي، وقد تحالف منذ حوالي عامين مع بقية القيادات المسلحة في المنطقة لتشكيل جماعة " نصرة الإسلام والمسلمين"، التي تعدّ التنظيم الإسلامي المسلح الأكثر قوة في منطقة الساحل.