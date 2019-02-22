شاهد: المئات يصلون على أرواح ضحايا حريق بنغلادش

أقيمت اليوم في العاصمة البنغالية دكا في حي "شوق بازار" صلاة على أرواح الضحايا الذين سقطوا في اندلاع حريق كبير بمبنى يستخدم كمستودع لمواد كيميائية لكنه سرعان ما انتشر ليلتهم المباني المجاورة، وتجمع مئات المعزين بالقرب من المباني المحترقة التي أودت بحياة 70 شخصا.

وأكدت مصالح الإسعاف في وقت سابق إمكانية ارتفاع عدد القتلى بسبب الحالات الخطرة التي تمّ تسجيلها والتي تمّ نقلها إلى المستشفى.

وأصيب بالحريق الضخم نحو 50 آخرون، في منطقة تاريخية تعود أجزاء منها إلى أكثر من 300 عام إلى العصر المغولي في العاصمة دكا والتي تشهد الكثير من الحرائق ‭‭‬‬‬بسبب تراخي السلطات والأفراد في تطبيق قواعد السلامة وهو ما تسبب في مقتل المئات في السنوات القليلة الماضية.

وتمنت عائلات المفقودين أن يتم العثور على أقاربهم في أسرع وقت ممكن.

وقال شهود عيان، إن الحريق انتشر بعد انفجار أسطوانات الغاز في مطعم مجاور فالتهم السيارات المتوقفة بالقرب من المطعم.

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