محاكمة الممثل الأمريكي جيسي سموليت بتهمة تزييف حادثة الاعتداء عليه

وجهت محكمة أمريكية إلى ممثل تلفزيوني يوم الخميس تهما جنائية بتزييف حادثة اعتداء تعرّض لها في شوارع شيكاغو، ووصفت الأمر أنه استغلال لمشاعر "الألم والغضب من العنصرية" وأن الاعتداء عليه هو "عرض إشهاري" متقن.

جيسي سموليت وهو ممثل أمريكي من أصل أفريقي يبلغ من العمر 36 عاما، يلعب دورا رئيسيا في مسلسل "إمباير" وكان قد أبلغ الشرطة عن تعرضه لاعتداء في أواخر الشهر الماضي، ونقل على أثره إلى المستشفى.

سموليت زعم أنه تعرض للضرب من قبل رجلين مقنعين في ساعة متأخرة من الليل في وسط مدينة شيكاغو، وأنهما قاما بسكب سائل تبييض عليه وربطا حبلا حول رقبته موجهين له شتائم عنصرية ومعادية للمثليين، لكن الشرطة أثارت شكوكا في الرواية بعد فشلها في العثور على دليل واضح للحادثة بعد فحص عدد كبير من كاميرات المراقبة بالمكان.

واتهم مسؤول في مركز شرطة شيكاغو الممثل بإرسال رسالة تهديد مزورة إلى نفسه لأنه "غير راض عن مرتّبه"، ثم تدبير حادثة الاعتداء، مستغلا المخاوف التي تعتري الأمريكيين بسبب الانقسامات السياسية والعرقية التي تشهدها البلاد. وأظهر تحقيق للشرطة وجود شيك نقدي دفعه سموليت للرجلين الذين نفذا الاعتداء عليه.

وسلم سموليت نفسه في وقت مبكر من صباح الخميس، ووجهت إليه تهمة جنائية تتضمن تقديم بلاغ كاذب للشرطة، وأطلق سراحه بكفالة قيمتها 100 ألف دولار في وقت متأخر، وامتنع أيضا عن التحدث مع الصحفيين.

إيدي جونسون مسؤول في مركز شرطة شيكاغو قال إن سموليت "دفع مبلغ 3500 دولار أمريكي من أجل تدبير الهجوم وتمريغ سمعة شيكاغو في الطين" وأضاف أيضا "هذه العرض الإشهاري هو خدش لا تستحقه مدينة شيكاغو".

وإذا تمت إدانة سموليت فسوف يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

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