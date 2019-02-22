القدس: نادي الأسير الفلسطيني يقول إن إسرائيل إعتقلت 40 شخصاً

قال نادي الأسير الفلسطيني يوم الجمعة إن القوات الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات أسفرت عن القبض على 40 من سكان القدس.

وأضاف أن الحملة تأتي تزامنا مع دعوات فلسطينيين في القدس "للتصدي لمخططات الاحتلال الجديدة في المسجد الأقصى".

وذكر أن 13 من المعتقلين سيمثلون للمحاكمة يوم الجمعة فيما لم يتضح مصير الباقين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان للإعلام العربي "في أعقاب نداءات للقيام باضطرابات والعبث بالنظام أثناء تلاوة صلوات الجمعة في الحرم القدسي الشريف نشرت الشرطة قواتها بشكل معزز لمنع أي محاولة للعبث بالنظام أثناء الصلوات في الحرم القدسي الشريف وخارجه".

وتابع البيان "كجزء من جهوزية الشرطة واستعداداتها وبناء على معلومات استخباراتية تم توقيف 60 مشتبها هذه الليلة بشبهة التحريض والعبث بالنظام".

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