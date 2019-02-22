تقرير: حوادث الطيران المميتة زادت في 2018

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن حوادث الطيران التجاري المميتة زادت في العام 2018 مقارنة بعدد الوفيات المسجل في العام 2017.

وفي تقرير له نشر يوم الخميس 21 شباط/فبراير، لفت الاتحاد إلى أن 523 راكبا ومن أفراد طواقم الطائرات لقوا حتفهم في 11 حادثا مميتا العام الماضي، مقارنة بعدد 19 حالة وفاة في ستة حوادث مميتة في العام 2017.

وفي السياق ذاته، أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي وله مقرات في جنيف ومونتريال إلى أن 4.3 مليار راكب انتقلوا بسلام من خلال 46.1 مليون رحلة جوية في عام 2018.

وأضاف التقرير انه "استنادا الى البيانات، في المتوسط يمكن للمسافر أن يقوم برحلة كل يوم لمدة 241 عاما قبل أن يصادفه حادث يسفر عن حالة وفاة، معبرا "الطيران آمن والبيانات توضح ان السلامة تتزايد".

هذا وكان معدل الحوادث في عام 2018 نحو 1.35 حادث لكل مليون رحلة وهو أفضل من المتوسط الذي بلغ 1.79 بين عامي 2013 و2017 ولكنه اعلى من 1.11 في عام 2017.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

مقتل شخصين في حادث تحطم طائرة عسكرية في الجزائر

شاهد: تحطم طائرتين عسكريتين خلال استعراض جوي في الهند

هل من الأمان للسيدات الحوامل ركوب الطائرة؟