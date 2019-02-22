شاهد: مواجهات مع الشرطة في كتالونيا احتجاجا على محاكمة قادة الانفصال

اشتبكت الشرطة الإسبانية مع ناشطين في كتالونيا، بعد أن حاولوا قطع الطرقات شمال شرق البلاد يوم الخميس، احتجاجا على محاكمة 12 من الزعماء الانفصاليين، لضلوعهم في محاولة اعلان استقلال الإقليم عام 2017.

وأحرق الناشطون إطارات السيارات، ما أعاق حركة المرور، بحسب ما صرحت به الشرطة>

ونظم أعضاء جماعات محلية تعمل تحت اسم لجان الدفاع عن الجمهورية احتجاجات مماثلة في أنحاء كتالونيا منذ القبض على الزعماء السياسيين بعد إعلان الانفصال في برلمان الإقليم دون سند من القانون.

وجرت محاكمة 12 زعيما سياسيا انفصاليا في مدريد الأسبوع الماضي لضلوعهم في محاولة الاستقلال الفاشلة التي نتج عنها أكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.

ويعتزم الكتالونيون المؤيدون للاستقلال يوم الخميس تنظيم إضراب في إطار الاحتجاجات التي تشمل مسيرات ينظمها أنصار جماعتي أومنيوم والجمعية الوطنية الكتالونية المدنيتين في منتصف يوم الخميس ومسيرة أكبر في المساء.

ولم يتضح حجم الاضراب لكن الشرطة قالت إنها عاودت فتح طرق رئيسية بعدما أزالت العوائق التي كانت تعطل المرور.

ويواجه الزعماء الانفصاليون اتهامات تشمل التمرد والتحريض وسوء استغلال الأموال العامة، وهي تهم ينفونها جميعا.