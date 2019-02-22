ترامب وأردوغان يستكملان مباحثاتهما حول إنشاء منطقة آمنة في سوريا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا الصراع في سوريا وقضايا التجارة في اتصال هاتفي الخميس واتفقا على مواصلة تنسيق الجهود لإنشاء منطقة آمنة محتملة في سوريا.

وأضاف البيت الأبيض أن الاتصال بين الرئيسين يأتي قبل اجتماع بين القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان والجنرال جوزيف دنفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة ونظيريهما التركيين.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن أردوغان وترامب اتفقا على تنفيذ الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا في ضوء المصالح المشتركة.

وأضافت الوكالة أنهما اتفقا أيضا على تحسين العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وواشنطن.

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