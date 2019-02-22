تركيا: اعتقال 295 من أفراد الجيش للاشتباه بصلتهم مع غولن

قال مكتب المدعي العام التركي إنه أمر باعتقال 295 من أفراد الجيش هذا الجمعة بسبب الاشتباه في صلاتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة انقلاب في العام 2016.

وأضاف بيان لمكتب المدعي العام أن من بين هؤلاء ثلاثة برتبة كولونيل وثمانية برتبة ميجر وعشرة برتبة لفتنانت وأن نحو نصفهم في الجيش بينما ينتمي الباقون إلى فروع أخرى في القوات المسلحة بينها البحرية والقوات الجوية.

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وسبق وأن شنت السلطات التركية في الأشهر الماضية عمليات اعتقال لموظفين في المؤسسة العسكرية يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب صيف العام 2016 حيث أصدرت النيابة في كل من إسطنبول وأنقرة وقونيا مذكرات توقيف بحق حوالي 150 شخصا.