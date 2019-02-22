أثواب "حلوة" تجمع عشاق الأزياء والشوكولاتة في عرض واحد ببلجيكا

ربما لا يُسمح لعارضات الأزياء بتناول الكثير من الشوكولاتة لكنهن ارتدين كميات منها في عرض ضم 13 ثوبا مصنوعة بالكامل من هذه الحلوى اللذيذة في بلجيكا.

والعرض جزء من معرض "صالون دو شوكولا" السنوي الذي يضم ورش عمل ومؤتمرات عن الشوكولاتة البلجيكية، والتي يتباهى البلجيكيون بأنها الأفضل في العالم.

وتعاون صانع الشوكولاتة البلجيكي الشهير فردريك بلونديل مع مصمم من بيرو لصناعة ثوب مستوحى من ملابس الملكة المصرية القديمة كليوباترا مزين بقطع من الشوكولاتة.

وقضى بعض المصممين أسابيع في صناعة آلاف من قطع الشوكولاتة على الأثواب، بينما صُنع بعضها بالكامل من الشوكولاتة، ومنها ثوب صممه الثنائي صانع الشوكولاتة جان كريستوف أوبير ومصمم الأزياء وجيوفاني بياسيولو.

وقال أوبير "كل شيء مغطى بالشوكولاتة ومسحوق الكاكاو. يحتوي هذا الثوب على أكثر من خمسة كيلوغرامات من الشوكولاتة تقريبا ونحو ثلاثة كيلوغرامات من مسحوق الكاكاو".

وأضاف أن الكمية الكبيرة من مسحوق الكاكاو جعلت الشوكولاتة جافة مما يقلل احتمالات ذوبانها.

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