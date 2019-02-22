فيديو: محاكاة بصرية للوحات فان كوخ في معرضٍ فني بباريس

يتيح معرض فني في باريس فرصة لرواده للانغماس في الفضاءات اللونية لفن فنسنت فان كوخ كما لما يحدث من قبل.

وتقدم قاعة عرض "لواتيليه دي لوميير" نسخا رقمية متعددة الطبقات من بعض أشهر لوحات فان كوخ ومنها "ليلة مرصعة بالنجوم فوق نهر الرون" (ستاري نايت أوفر ذا رون)‭ ‬و"ساحة كنيسة تحت المطر" (تشرشيارد ان ذا رين) على شاشات على الأرضية والجدران.

ومع التنقل بين المراحل المختلفة يترقرق الماء عبر الضوء بينما تتساقط قطرات المطر في العرض البصري المصحوب بمقطع موسيقي ثري.

وكان فان كوخ ولد في العام 1853 في هولندا، وتوفي في العام 1890 في سن ال 37، إثر إصابة ناجمة عن طلق ناري، ويعدّ فان كوخ رسامًا في مرحلة ما بعد الانطباعية، وأثرت أعماله المفعمة بالإحساس وألوانه الخاصة والجريئة تأثيرًا كبيرًا على الفن في القرن العشرين.

وقال ميكيل كوزيغو مدير المعرض لرويترز "بالطبع سنعرض لوحة ستاري نايت كما سنعرض (لوحات مليئة) بزهور عباد الشمس والسوسن".

وأضاف "الفكرة هنا هي اقتراح شيء مختلف عن المتاحف الكلاسيكية. ويسمح للزوار بالدخول إلى اللوحات فعليا".

يفتتح معرض "فان كوخ، لا نوي إيتواليه" يوم الجمعة ويستمر حتى 31 كانون الأول/ديسمبر وهو ثاني مشروع للفن الرقمي بعد معرض جوستاف كليمت في عام 2018.

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ويعدّ فان كوخ أفضل فنان هولندي بعد رامبرانت، وبلغ مجمل أعماله 2100 عمل فني تتضمن 860 لوحة زيتية، ونحو 1300 عمل بالألوان المائية وغيرها.

والعديد من أعمال فان كوخ تصنف حاليًا ضمن أغلى الأعمال الفنية بالعالم، حيث بيعت لوحته "قوس قزح" مقابل نحو 50 مليون يورو، وبيع البورتريه الذي يصور الدكتور غاشيه بنحو 78 مليون يورو. وما زالت عمليات الاكتشاف للكثير من أعماله تجري حتى وقتنا الراهن، إذ عُثر على لوحة "غروب الشمس في مونتماجور" في العام 2013 وتعرّض حالياً في متحف فان كوخ في العاصمة الهولندية أمستردام.