شاهد: مسلمون مكفوفون يتعلمون القرآن بطريقة برايل في روسيا

"أنظر واسمع من خلال القلب" هو البرنامج الذي اقترحه مسجد "يارديم" بمدينة كازان الروسية في جمهورية تاتارستان لتدريب وتأهيل المكفوفين وتعليمهم قراءة القرآن والعلوم الإسلامية بطريقة البرايل. وخصصت إدارة المسجد برنامجا لتأهيل المكفوفين وضعاف البصر الذين يأتون من جميع أنحاء روسيا ومن دول أخرى للاستفادة من التدريب والمشاركة في دورات خاصة لمنح المكفوفين نفس مستوى المبصرين بخصوص تعلم وقراءة القرآن وتعاليم الإسلام.

الطالبة آنا لوسيفا شاركت في برنامج "أنظر واسمع من خلال القلب"، وأكدت خلال متابعتها لدورة التأهيل أنّ الأمر في غاية الأهمية، مشيرة إلى مشاركتها في فصول إضافية لتحصيل أكبر قدر ممكن من التعليم وتعلم قراءة القرآن.

أما مدير المركز فقد أكد أن مسجد "يارديم" أنشأ نظامًا تعليمًا فريدًا لمساعدة الأشخاص المكفوفين على التفاعل بشكل كامل مع المجتمع وقد أوضح أنّ الدورات التعليمية تستقطب عددا كبيرا من الأشخاص وأنّ عدد المسجلين فاق كل التوقعات في إشارة إلى امتلاء القوائم خلال العامين المقبلين. وحسب مدير المركز، فالدورات التعليمية مفتوحة للأشخاص الآخرين من بقية الأديان الأخرى غير الإسلام.

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وتحصل مركز مسجد "يارديم" على أول برايل لقراءة القرآن الكريم من قبل برنامج في الرياض لمساعدة جمعية المكفوفين في المملكة العربية السعودية، ولكن مع مرور الوقت أصبحت لديه أجهزته ومعداته الخاصة به. فقد قامت مطبعة "زور كازان" بطباعة الكتب اللازمة لتعليم المكفوفين.

ويقوم صندوق "يارديم" بتمويل برامج المسجد منذ العام 2000 حيث يشرف على دفع تكاليف السفر والتعليم والدراسة لكل شخص يرغب في حضور الدورات. وفي يوليو-تموز الماضي، فاز مشروع إعادة تأهيل المسجد بجائزة من صندوق الرئيس الروسي حيث تحصل على مكافأة بقيمة 10 ملايين روبل روسي (150 ألف دولار أميركي) تمّ تخصيصها لشراء معدات جديدة.

ويحتوي المسجد على قاعة للصلاة ومركز لإعادة التأهيل ومقهى إضافة إلى قاعة للطباعة للمنشورات الإسلامية بطريقة البرايل.