شاهد: الأرض تتجشأ حمما متوهجة في جزيرة لاريونيون الفرنسية

جذب عرض طبيعي مذهل للحمم البركانية وهي تخرج من جوف الأرض عددا كبيرا من السياح والمحليين في جزيرة لاريونيون الفرنسية التي تقع في المحيط الهادئ.

البعض حلق حول المكان في طائرة هليكوبتر سعيا لالتقاط صور للمشهد الذي بدا من السماء وكأنه جرح عميق في قشرة الأرض الحية، بينما فضل آخرون البقاء لما بعد حلول الظلام طمعا في مشاهدة والتقاط صور لفوهة البركان المتوهجة في الليل.

ويعتبر بركان "بيتون دو لا فورنيز" في جزيرة لاريونيون من البراكين، إلى جانب بركاني كيلاويا في هاواي وسترومبولي في صقلية، الأنشط في العالم، ويثور أو تتدفق منه الحمم عدة مرات سنويا.

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