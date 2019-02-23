شاهد: قمة "مزيفة" تجمع ترامب وكيم في فيتنام

للوهلة الأولى، وأنت تحدق في الصور ومشاهد الفيديو التي تم التقاطها وبثها، تشعر أن لقاء القمة المنتظر بين قادة العالم منذ أشهر قد تحقق أخيرا، نعم إنهما رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن لماذا تم تغيير الموعد المحدد لعقد قمة الصين في فيتنام الاسبوع المقبل، هل هناك أي دواعي أمنية تسببت في تبديل الوقت؟ أم أن هناك خدعة بصرية وتم الإيقاع بنا؟

الجواب الحقيقي، هو أن لا شيئ تغير إنما استطاع المقلد هاوارد إكس المقيم في هونغ كونغ "والذي يلعب دور كيم"، ورسل وايت شبيه ترامب من خداعنا، عندما قاما بانتحال شخصية الرئيسين في لقائهما خارج فندق ميتروبول في هانوي يوم الجمعة 22 شباط/فبراير، قبل أيام من وصول الزعماء الحقيقيين لعقد اجتماع هام، وتخلل لقاءهما التقاط الصور والقبل والمصافحة، واحتشد العديد من المعجبين خارج الفندق.

ولم يكن هذا هو اللقاء الأول لشبيهي كيم وترامب اللذين حققا نجاحا واهتماما عالميا خلال الأشهر الأخيرة الماضية بفعل انتحالهما شخصية الرئيسين، إنما التقى المقلدان قبل أشهر في أحد المراكز التجارية في سنغافورة وسمحوا للجماهير بالتقاط الصور معهما مقابل مبلغ 10 دولارات فقط، إضافة إلى لقاءات أخرى ومؤتمرات تم عقدها لمصلحة البلدين.

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أما عن القمة الحقيقية، فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة 22 شباط/فبراير أنه والرئيس الصيني سيتخذان في نهاية المطاف أكبر القرارات بشأن التجارة.