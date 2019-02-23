وفاة 84 هنديا على الأقل وإصابة 200 بعد شرب خمور ملوثة مغشوشة

قال هيمانتا بيسوا سارما وزير الصحة في ولاية أسام الهندية السبت إن 84 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر تناول خمور مغشوشة ملوثة في الولاية الواقعة بشمال شرق البلاد كما تم نقل نحو 200 آخرين للمستشفى.

وتأتي الواقعة بعد أقل من أسبوعين من وفاة أكثر من مئة شخص بعد تناول خمر ملوث في شمال الهند.

وقال سارما عبر الهاتف "نتلقى كل عشر دقائق تقارير عن ضحايا من أماكن مختلفة. حتى الآن تم نقل نحو 200 شخص للمستشفى وكثير منهم في حالة حرجة".

وأضاف بعد أن زار المرضى في جورهات الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شرقي جواهاتي المركز المالي في الولاية "هرع أطباء من مناطق قريبة للتعامل مع الأمر".

المسؤولة الحكومية جولي سونوال قالت إن الضحايا كانوا في الغالب من عمال مزارع الشاي في مقاطعتي غولغات وجورهات بولاية آسام.

استهلك العمال الخمور الملوثة بالكحول الميثيلي وهو مادة كيميائية تهاجم الجهاز العصبي المركزي يوم الخميس وبدأوا في فقدان الوعي.

وقد تم القبض على مالك وحدة صنع مشروبات محلية وثمانية آخرين، وفقا لتصريحات مسؤول الشرطة موكيش أغاروال لأسوشيتد برس.

وأضاف أن الشرطة تلاحق أشخاصا آخرين يعتقد أنهم على صلة بالواقعة كجزء من تحقيق مستمر.

للمزيد على يورونيوز:

تعتبر حالات الوفاة بسبب الكحوليات المصنوعة بطريقة غير مشروعة شائعة في الهند لأن الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليف العلامات التجارية المرخصة.

الخمور غير المشروعة رخيصة في الهند وغالبا ما تضاف لها مواد سامة لزيادة قوتها.