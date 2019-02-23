أردوغان: أي منطقة آمنة على حدود تركيا مع سوريا يجب أن تكون تحت سيطرة أنقرة

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم السبت 23 شباط/فبراير في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن. ترك"، إن أي منطقة آمنة على طول حدود تركيا مع سوريا يجب أن تكون تحت سيطرة تركيا.

تصريحات أردوغان جاءت بعد إعلان مسؤول بالإدارة الأمريكية أمس الجمعة أن واشنطن ستبقي على نحو 400 فرد من قواتها في سوريا في تراجع من جانب الرئيس دونالد ترامب قد يمهد الطريق أمام حلفاء الولايات المتحدة للإبقاء على قوات هناك.

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