خالد بن سلمان من سفير السعودية في واشنطن إلى نائب لوزير الدفاع

أصدرت السعودية أوامر ملكية بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة.

والأمير خالد هو الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع، والأميرة ريما ابنة سفير السعودية السابق في الولايات المتحدة وهي أول امرأة تتولى المنصب.

وشملت الأوامر الملكية صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة العربية.

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