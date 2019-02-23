"بقرة مذبوحة" تنتقم من جزار في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، أن عاملا في مجزرة لذبح الأبقار بجنوب ألمانيا أصيب بجروح بالغة بعدما رفسته "بقرة مذبوحة".

وفي بيان صادر عن الشرطة المحلية، أفادت الشرطة أن البقرة "نحرت وفقا للشروط المطلوبة"يوم أمس الخميس 21 شباط/فبراير داخل مجزرة في مدينة آلن شرقي ولاية بادن-فورتمبيرغ بجنوب ألمانيا، وعلقت على خطاف لمزيد من المعالجة، وفي ما بعد رفست جيفة البقرة العامل في وجهه، وبحسب الخبراء قد تكون هذه الضربة صادرة عن نبضة عصبية. وتم نقل العامل البالغ من العمر 41 عاما إلى المستشفى.

إقرأ على يورونيوز:

محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة على مصري قتل ابنته بسبب غيرته على زوجته

باحثون ألمان يتوصلون لتحليل دم للكشف عن سرطان الثدي