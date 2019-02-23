ترامب يرشح كيلي كرافت لمنصب السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيرشح كيلي كرافت السفيرة الأمريكية الحالية في كندا، سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة إن "كيلي تؤدي مهمة رائعة في تمثيل بلدنا ولا يساورني شك في أن بلادنا، تحت قيادتها، سيتم تمثيلها على أعلى مستوى".

وتنتمي كرافت للحزب الجمهوري كما كانت من أبرز داعميه مادياً في ولاية كنتاكي التي تنحدر منها.

كان ترامب أعلن في السابع من ديسمبر كانون الأول أنه سيرشح ناورت لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلفا لنيكي هيلي التي استقالت في نهاية عام 2018. وعملت ناورت بقناة فوكس نيوز قبل التحاقها بوزارة الخارجية الأمريكية.

وبعد أن أعلن ترامب نيته لترشيحها انتقد الديمقراطيون ناورت على اعتبار أنها تفتقر للخبرة الدبلوماسية قبل أن تعتذر هي عن الترشح للمنصب.

وظهرت عدة أسماء لمرشحات عبر الأربعة أشهر الماضية من بينها الأمريكية صاحبة الأصول المصرية دينا باول التي تعمل كمسؤولة التنفيذية في بنك غولدمان ساكس.

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