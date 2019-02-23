اتهام المغني الأمريكي آر. كيلي بالاعتداء الجنسي على مراهقات

وجهت محكمة بولاية شيكاغو الأمريكية اتهامات رسمية للمغني آر. كيلي بالاعتداء الجنسي على أربعة أشخاص بينهم ثلاث مراهقات.

وتأتي الاتهامات بعد شهرين من صدور سلسة تلفزيونية وثائقية عن حياة كيلي اتُهم خلالها من قبل عدة سيدات بسوء السلوك الجنسي.

وسلًم كيلي (52 عاماً) نفسه يوم الجمعة حيث صورته عدسات وسائل الإعلام وهو يخرج من استديو تسجيل الموسيقى الذي يعمل به باتجاه مخفر للشرطة في شيكاغو.

وقال الادعاء إن حوادث الاعتداء الجنسي بحق ثلاث من ضحايا كيلي وقعت بين عامي 1998 و2010 وهي الفترة التي بلغ فيها عمرهن أقل من 17 عاماً.

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