مادورو يقطع العلاقات مع كولومبيا ويطرد دبلوماسييها بعد إدخالها مساعدات إلى فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده تقطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا، وأمر بطرد جميع موظفي السفارة الكولومبية من العاصمة كاراكاس.

وقال مادورو "قررت قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الحكومة الكولومبية الفاشية ويملك سفرائها وقناصلها 24 ساعة لمغادرة فنزويلا".

قرار مادورو، جاء عقب إعلان زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا في تغريدة نشرها على حسابه الخاص على موقع تويتر، أن اول شحنة من المساعدات الإنسانية دخلت إلى فنزويلا عبر حدودها مع البرازيل، ما أدى الى فرض حصار على الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب تعبيره.

وكتب غوايدو"إنتباه فنزويلا، نعلن رسميا أن أول شحنة من المساعدات الإنسانية دخلت حدودنا مع البرازيل، وهذا إنجاز عظيم، فنزويلا".

هذا وفي وقت سابق من اليوم السبت 23 شباط/فبراير، دعا غوايدو الجنود في فنزويلا إلى السماح لقافلة المساعدات التي تحركت من كولومبيا باتجاه بلاده محملة بمساعدات إنسانية بعبور الحدود، في تصريحات أدلى بها من الجانب الكولومبي.

دعوة غوايدو والذي حاز على تأييد معظم البلدان الغربية ليكون رئيسا شرعيا مقبلا لفنزويلا، جاءت بالرغم من إصرار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على عدم السماح لها بدخول البلاد.

من جانبه، قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في تصريحات له وهو يقف إلى جوار غوايدو إن مادورو سيكون مسؤولا عن أي أعمال عنف.

في السياق عينه، أعلن النائب بالبرلمان الفنزويلي ميخيل بيزارو في حديث للصحفيين في العاصمة كاراكاس إن شاحنة تحمل مساعدات إنسانية عبرت من البرازيل إلى داخل فنزويلا ظهر يوم السبت.

هذا وأطلقت قوات فنزويلية قريبة من الحدود مع كولومبيا الغاز المسيل للدموع على مجموعة من الأشخاص يحاولون العبور إلى البلد المجاور من أجل الحصول على فرص العمل.

وأغلقت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في وقت سابق الحدود، مع استعداد زعماء بالمعارضة لإدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا ضد رغبة الحزب الاشتراكي الحاكم.

وينوي متطوعون معارضون في البرازيل وكولومبيا الوصول إلى الحدود للمساعدة في حمل مساعدات إنسانية إلى المرضى والجائعين من السكان الذين يعانون انهيارا اقتصاديا في ظل رئاسة مادورو.

وتعاني فنزويلا بالفعل من الحاجة للمواد غذائية الأساسية والأدوية، لكن المسعى يهدف أيضا إلى إحراج ضباط الجيش الذين يواصلون دعم حكومة مادورو التي تزداد عزلة.

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روسيا: قافلة المساعدات الإنسانية ذريعة للإطاحة بمادورو

في سياق متصل، اتهمت وزارة الخارجية الروسية أمس الحمعة الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي ببحث كيفية تسليح المعارضة في فنزويلا، وزعمت أن واشنطن أرسلت قوات خاصة ومعدات بالقرب من ذلك البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، مشيرة إلى معلومات تمتلكها وتؤكد اتهاماتها، لكنها لم تكشف النقاب عنها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن قافلة المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى فنزويلا قد تؤدي لاشتباكات وتخلق ذريعة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو حليف موسكو بالقوة.

عقوبات أمريكية جديدة

هذا وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن الحكومة الأمريكية قد تعلن عقوبات جديدة للضغط على مادورو هذا الأسبوع إذا لم ترفض قواته المسلحة أوامر بمنع قوافل المساعدات الإنسانية المزمعة هذا الأسبوع.