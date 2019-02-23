شاهد أفضل فيديوهات الأسبوع على يورونيوز

ستة فيديوهات كانت الأكثر مشاهدة هذا الأسبوع من قبل زوار يورونيوز.

احتجاجات ألبانيا

الفيديو الأول كان لاشتباكات أنصار المعارضة الألبانية مع الشرطة، احتجاجا على فساد الحكومة، مطالبين باستقالتها، وقد تمكن المحتجون من اختراق صفوف الشرطة في محاولة لدخولهم مبنى رئيس الوزراء إيدي راما.

مجسمات لنجوم وسياسيين

أما الفيديو الثاني، فكان عن مجسمات وتماثيل بتفاصيل كاريكاتورية لنجوم وسياسيين، أمثال ماكرون وبوتين وشارلي شابلن والأبطال الخارقين، جابت أنحاء مدينة نيس الفرنسية في عرض كرنفالي مساء السبت.

مجسمات الرؤساء ظهرت بطريقة فكاهية، فقد ظهر ترامب وبوتين بملابس مهرجين قتلة، كما ظهر تمثال آخر لبوتين وهو يحمل الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو، أما بريجيت ماكرون فقد ظهرت بفستان لمارلين مونرو.

مظاهرة لرفض معادة السامية

المقطع الثالث كان لمسيرة في العاصمة باريس، للتعبير عن رفض فكرة معادات السامية، بعد التي استهدفت معالم يهودية في الآونة الاخيرة، وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء، النصب التذكاري للمحرقة النازية في باريس، وأثناء جولته تفقد ماكرون مقبرة كاتسنايم شرق البلاد، وعثر على حوالي 80 قبرا يهوديا رسمت عليها علامة النازية "الصليب المعقوف".

حريق بنغلاديش

الفيديو الرابع كان عن حريق دكا في بنغلاديش، والذي أودى بحياة 70 قتيلا، فيما أكدت مصالح الإسعاف إمكانية ارتفاع العدد بسبب الحالات الخطيرة التي تمّ تسجيلها والتي تمّ نقلها إلى المستشفى.

ووقع الحريق في منطقة يعود تاريخها إلى قرون في دكا التي تشهد الكثير من الحرائق ‭‭‬‬‬بسبب تراخي السلطات والأفراد في تطبيق قواعد السلامة وهو ما تسبب في مقتل المئات في السنوات القليلة الماضية.

احتجاجات على محاكمة زعماء الانفصال

الفيديو الخامس من احتجاجات كتالونيا نصيب بعدد المشاهدات، حيث اشتبكت الشرطة الإسبانية مع ناشطين، بعد أن حاولوا قطع الطرقات شمال شرق البلاد يوم الخميس، احتجاجا على محاكمة 12 من الزعماء الانفصاليين، لضلوعهم في محاولة اعلان استقلال الإقليم عام 2017.

وأحرق الناشطون إطارات السيارات، ما أعاق حركة المرور، بحسب ما صرحت به الشرطة.

ثلوج في لاس فيغاس

أما الفيديو الأخير فهو عن موجة البرد التي ضربت لاس فيغاس، حيث هطلت ثلوجا كثيفة، لم تشهدها المدينة منذ عقود.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن ثلوج لاس فيغاس وصلت إلى ارتفاع 1.3 سنتيمتر مساء الأربعاء 20 فبراير- شباط، وكانت أول ثلوج يمكن قياس ارتفاعها منذ تسجيلها رقما قياسيا عام 1937 في نفس المكان.