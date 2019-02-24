بنغلاديش: محاولة اختطاف طائرة كانت متجهة إلى دبي (الصحافة الفرنسية)

قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن طائرة تابعة للخطوط الجوية البنغلادشية أجبرت على الهبوط اضطرارياً في مطار "شاه أمانات" الدولي في شيتاغوتغ (بنغلاديش) بعد صدور تقارير محلية عن محاولة خطفها.

وأكدت إدارة طيران المطار على هذه التقارير منذ قليل، مضيفة أن ركاب الطائرة البالغ عددهم 142 راكباً تمّ إجلاؤهم من الطائرة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف تامتحدث باسم إدارة الطيران في المطار أن عناصر من قوات الشرطة الخاصة والجيش طوّقوا الطائرة.

وكانت الطائرة متجهة إلى دبي من دكا.

وبحسب موقع "غولف نيوز"، قام أحد الركاب بتبليغ السلطات بأنه لاحظ ما "يشبه المسدس" مع راكب آخر على متن الطائرة. وما إن حطت الطائرة في شيتاغوتغ حتى قامت السلطات بإخلائها من الركاب.

وقالت تقارير محلية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية دائماً، إن فرداً من طاقم الطائرة تعرّض لإطلاق نار، فيما تم إخلاء الطائرة من المسافرين. وتضيف التقارير إن المشتبه بهم باختطاف الطائرة لا يزالون على متنها، فيما فرضت قوات التدخل السريع والشرطة طوقاً أمنياً في المطار.