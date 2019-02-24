قمة "الاستثمار في الاستقرار" بين العرب وأوروبا.. وتحديات الأمن والهجرة

وسط تعزيزات أمنية مشددة تنعقد قمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية الأحد في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر. وتبحث القمة ملفات أبرزها الهجرة والأمن وصفقات تجارية واقتصادية.

ويؤكد القادة المشاركون من ضفتي المتوسط التزامهم بحل الصراع في سوريا واليمن وبعث الروح في عملية سلام مجمدة في الشرق الأوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الواضحة حول كيفية حل هذه الملفات أو من المسؤول عنها.

وقد فشل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية مطلع الشهر الجاري في الاتفاق على نص لبيان القمة بعد اعتراض المجر على بند متعلق بالهجرة.

ملف الهجرة هو الملف الجوهري والتحدي الذي تواجهه قمة شرم الشيخ في يوميها، والتي تاتي تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار".