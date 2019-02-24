هاري وميغان في المغرب لدعم التعليم بآخر مهمة خارجية قبل استقبال مولودهما

وصل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان، الحبلى بمولودهما الأول، إلى الدار البيضاء مساء السبت في جولة تستغرق ثلاثة أيام بهدف الترويج لتعليم الفتيات في المناطق القروية وزيادة الوعي بالصحة العقلية.

وكان في استقبال الزوجين بالمطار السفير البريطاني بالمغرب توماس ريلي وزوجته أليكس حيث استعرض الأمير حرس الشرف.

وقال ريلي للصحفيين إن الأمير وزوجته سيزوران مشروعات تهدف لتعزيز دور المرأة في المجتمع، وبرامج تتصدى لتحديات الصحة العقلية وهما من القضايا التي يهتم بها الزوجان.

ويزور الأمير وزوجته يوم الأحد مدرسة في منطقة جبال أطلس تهدف للترويج لتعليم الفتيات بالمناطق الريفية، حيث سيلتقيان بعدد من الفتيات في دار داخلية للاستضافة في قرية أسني تديرها منظمة "التعليم للجميع" غير الحكومية، وسيقدم الأمير لمؤسس المدرسة مايكل ماكوغو وساماً بريطانياً يرتبط بالعمل الخيري.

رويترز

وتبني المنظمة دورا داخلية لاستضافة الفتيات قرب المدارس لتقليل نسبة التسرب من التعليم بين من تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عاماً.

وقال مايكل ماكوغو مؤسس المنظمة لرويترز عبر الهاتف "الزيارة ستساعدنا في الدعاية لعملنا على مستوى دولي وستساعدنا في جمع الأموال لبناء المزيد من الدور".

وسيلتقي هاري وميغان خلال وجودهما في أسني بطلبة ومعلمين في مدرسة ثانوية ويحضران بعد ذلك مباراة لكرة القدم.

ومن المقرر أن يحضر الزوجان يوم الاثنين أنشطة في العاصمة الرباط تتركز حول علاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كما سيحضران فاعلية للطهي ويلتقيان عددا من رواد الأعمال الشباب.

ومن المتوقع أن يلتقي دوق ودوقة ساسكس بأحد أفراد الأسرة الملكية المغربية في قصر بالرباط.

وتأتي الزيارة بطلب من الحكومة البريطانية وهي الثانية من أفراد من العائلة الملكية للمغرب في السنوات الماضية بعد زيارة من الأمير تشارلز في 2011. وزارت الملكة إليزابيث المغرب في عام 1980 في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن من المتوقع أن تكون تلك الزيارة هي الأخيرة للزوجين الملكيين دوق ودوقة ساسكس قبل أن يرزقا بمولودهما الأول هذا الربيع.

وبدت دوقة ساسكس بالغة الأناقة عند وصولها الدار البيضاء في فستان من دار فالنتينو، اختارته باللون الأحمر في إشارة للون العلم المغربي.

وسيبقى الأمير والدوقة ليلة إضافية في المغرب حيث يعودان يوم الثلاثاء إلى لندن.

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