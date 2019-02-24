الجيش العراقي: قوات سوريا الديمقراطية تسلم العراق 280 مقاتلا عراقيا من داعش

أعلنت الجيش العراقي في بيان نشره مساء اليوم، الأحد، أنه تسلم حتى الآن 280 مقاتلاً عراقي الجنسية، كانوا يقاتلون تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية، من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن قوات سوريا الديموقراطية (قسد) "اعتقلت عدداً كبيراً من مقاتلي التنظيم داخل سوريا ومن جنسيات متعددة ومنهم عراقيون يقدر عددهم بأكثر من 500".

وأضافت أنه "جرى تسليم 280" عراقيا لحد الآن "تفادياً لإطلاق سراحهم" مشيرة إلى أن الإجراءات تستكمل من أجل اتخاذ "الإجراءات القانونية بحقهم".