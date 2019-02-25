شرطة بنغلاديش تكشف السلاح الذي استخدمه رجل حاول خطف طائرة متجهة إلى دبي

قالت الشرطة في بنغلاديش اليوم الاثنين إن الرجل الذي قُتل بالرصاص بعد أن حاول خطف طائرة كان يحمل مسدس أطفال ولم تكن معه أي متفجرات.

وقال قاسم ديوان المفوض بالشرطة في مدينة تشيتاغونغ بجنوب شرق بنغلاديش "المسدس الذي كان مع المشتبه به مسدس أطفال ولم تكن هناك متفجرات حول جسمه".

وأضاف "لم يكن متزنا من الناحية العقلية على ما يبدو. سمعنا أنه كانت له مشكلة شخصية مع زوجته وطلب التحدث مع رئيسة الوزراء. لكنا مازلنا نجري تحقيقا. لا نريد أن نتوصل إلى أي استنتاج الآن".

وكان من المقرر قيام الطائرة، وهي من طراز بوينج 737، برحلة من داكا إلى دبي عبر تشيتاغونغ. وحدثت واقعة محاولة الاختطاف بعد إقلاع الطائرة من داكا.

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