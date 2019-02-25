شاهد: تيريزا ماي تلعب البلياردو في شرم الشيخ وتقول "لا أمل مني"

قام رئيس الوزراء البريطاني غيوسيبي كونتي بتحدي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للعب البلياردو في شرم الشيخ على هامش انعقاد القمة العربية الأوروبية هناك.

تعابير وتعليقات تيريزا ماي كانت تدل على فقر معرفتها وخبرتها باللعبة، إضافة إلى ما يلقيه ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أعباء تنعكس على سلوكها ونشاطها ربما.

كونتي نشر مقطع فيديو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه ماي قائلة رداً على عرض كونتي عليها بدء اللعب إنه"لا أمل منها".

ماي بدت متفاجئة من الدعوة وطلبت من كونتي أن "يريها كيفية اللعب" ليقوم رئيس الوزراء الإيطالي بذلك.

ويبدو أن ماي لا تتقن فعل كثير من الأشياء، وليس فقط إتمام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق مرضي، فهذا الفيديو ليس الأول من نوعه، فقد تسبب رقصها عندما زارت جنوب أفريقيا وكينيا في أغسطس / آب بإثارة موجة من الضحك.

وكانت قد دخلت إلى المنصة لإلقاء خطابها في مؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام وهي تتمايل على أنغام إحدى أغنيات فرقة آبا السويدية.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: رئيسة وزراء بريطانيا "ترقص" قبل إلقاء خطابها

شاهد: تيريزا ماي تحتفل بالعلاقة الجديدة مع القارة السمراء برقصة أفريقية

لندن تدعو الرياض إلى استخدام نفوذها لإنهاء الصراع في اليمن