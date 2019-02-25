وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يعلن استقالته

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أعلن استقالته على صفحته الخاصة من موقع انستغرام. وقال ظريف نص الإعلان إنه يعتذر عن أي تقصير من جانبه، خلال السنوات الماضية التي قضاها في منصب وزير للخارجية الإيرانية، مقدما الشكر للشعب الإيراني والمسؤولين في بلاده.

وكان ظريف لعب دورا هاما في توصل بلاده إلى الاتفاق النووي مع القوى العظمى سنة 2015، ولكنه انتقادات حادة من جانب الشق المتشدد المعادي للغرب في إيران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في شهر أيار/مايو الماضي، ثم فرضها لعقوبات من جديد على إيران، بعد أن كان تم رفعها بموجب الاتفاق.

وقد ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن مصادر أكدت استقالة ظريف من منصبه، ولكن ليس واضحا إذا كان الرئيس حسن روحاني سيقبل بها، أم لا.

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