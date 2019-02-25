رامي مالك: وجودي بالأوسكار كمرشح شيء لم أكن اتخيله في أحلامي

قال الممثل الأمريكي صاحب الأصول المصرية رامي مالك إن وجوده بحفل جوائز الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما (أوسكار) هذا العام كمرشح لجائزة أفضل ممثل هو حلم لم يكن يتخيله أبداً.

وتحدث مالك للصحفيين أثناء سيره بالسجادة الحمراء للحدث السنوي الأكبر في هوليوود عن تجسيده للمطرب البريطاني الراحل فريدي ميركوري في فيلم "بوهيميان رابسودي".

وقال: "عادة يحلم الانسان بأن يكبر ويصبح لديه وظيفة ما، ولكن أن تصبح ممثلاً وتترشح لجائزة الأوسكار هو شيء لم أكن اتخيله أبداً في أحلامي الجامحة وهو شيء جميل".

وينافس مالك كل من فيغو مورتينسين عن دوره في فيلم "غرين بوك" وبرادلي كوبر عن فيلم "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن) وكريستيان بيل لتجسيده شخصية نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني في فيلم "النائب" (فايس) بالإضافة لويليم دافو عن فيلم "على عتبة الخلود" عن الرسام الهولندي فنسنت فان غوخ.

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