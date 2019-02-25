صربيا تتسلم أربع مقاتلات روسية الصنع طراز "ميغ - 29".. مستعملة

أعلنت وزارة الدفاع الصربية أنها تسلمت أربع طائرات مقاتلة روسية الصنع طراز "ميغ - 29" من بيلاروسيا ضمن صفقة أسلحة ربما تفاقم التوترات في البلقان وتزيد نفوذ موسكو في المنطقة.

وحضر وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين مراسم تسلم المقاتلات في قاعدة جوية ببيلاروسيا اليوم الإثنين.

وكانت صربيا قد تسلمت مؤخرا ست طائرات طراز "ميغ - 29" من روسيا، التي تعهدت أيضا بتسليم ستين مركبة مدرعة.

وقال فولين في بيان إنه بتسلم أربع مقاتلات مستعملة، تمتلك صربيا أربع عشرة مقاتلة طراز "ميغ - 29" عاملة.

وأضاف أن "قواتنا الجوية لم تكن على مثل هذه القوة منذ عقود

صربيا والتي تعتبر حليفة روسيا، كانت في حالة حرب مع جاراتها كرواتيا والبوسنة وكوسوفو في تسعينيات القرن الماضي خلال الانفصال الدموي عن يوغوسلافيا السابقة.

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