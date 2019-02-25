السيسي يقول إن عقوبة الإعدام وسيلة لأخذ حقوق الضحايا بالقانون وجزء من ثقافة وقيم المنطقة

دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين عن سجل بلاده في مجال حقوق الانسان وقال إن عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم الجنائية في مصر وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية بالقانون وجزء من ثقافة وقيم المنطقة.

وكان السيسي يرد على سؤال حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأولى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والتي عقدت في منتجع شرم الشيخ على مدى يومين.

وقال السيسي إن الأولوية في الدول الأوروبية هي تحقيق الرفاهية لمواطنيها، لكن الأولويات في المنطقة هي "الحفاظ على بلادنا من السقوط والانهيار والخراب".

تتابعون أيضا على يورونيوز:

أبرز مواقف القادة العرب والأوروبيين في قمة شرم الشيخ

قمة "الاستثمار في الاستقرار" بين العرب وأوروبا.. وتحديات الأمن والهجرة

حضور ملفات الهجرة والإرهاب وغياب حقوق الانسان في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ