الإمارات تعلن عن موعد انطلاق اول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية

أعلنت دولة الإمارات موعد انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى خارج الكرة الأرضية.

وذكرت الإمارات اليوم الاثنين إنها سترسل إما هزاع المنصوري أو سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر/أيلول على متن الصاروخ الروسي سويوز.

وقال المنظمون إنهم سيعلنون اسم رائد الفضاء الذي سيذهب في وقت لاحق، في حين اعلنوا عن موعد انطلاق الرحلة التي ستحمل رائد الفضاء إلى المحطة الدولية.

وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن بالفعل أسماء رواد الفضاء في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتمتلك الإمارات برنامج فضاء حديثا بطموحات كبيرة، وكانت قد أطلقت أول قمر صناعي محلي الصنع، "خليفة سات"، في أكتوبر/تشرين أول من اليابان، وتبدي رغبة في إطلاق مسبار إلى المريخ عام 2020.

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وأعربت الإمارات أيضاً عن رغبتها في استعمار المريخ بحلول عام 2117، بإنشاء مدينة تعمل بكامل طاقتها ويبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة