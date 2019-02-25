الأسد في إيران ويجتمع مع خامنئي

قال التلفزيون السوري إن الرئيس بشار الأسد قام بأول زيارة لإيران منذ بدء الحرب قبل ثماني سنوات والتقى بالزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في طهران اليوم الاثنين.

وعرض التلفزيون لقطات من لقاء الأسد وخامنئي وقال إن الزعيمين اتفقا على مواصلة التعاون على جميع المستويات من أجل مصالح البلدين الصديقين.

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