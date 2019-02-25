تركيا تحث الصين على احترام حقوق المسلمين الإيغور

أعرب وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو يوم الإثنين، عن مخاوف تركيا تجاه الانتهاكات التي تقوم بها الصين تجاه مسلمي الإيغور، في مقاطعة شينجيانغ، وطالب السلطات حماية حرية اعتناق الأديان، والهوية الثقافية.

وقال أوغلو أمام مجلس حقوق الإنسان، بالأمم المتحدة، في جنيف، أن هنالك تقارير متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقلية المسلمة في الصين، مؤكدا أنها سبب يدعو للقلق.

وأضاف:"نطالب السلطات الصينية، باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الدين والحماية الكاملة للهوية الثقافية للإيغور، وغيرهم من المسلمين".

وتنفي الصين تقارير اتهمتها بسوء معاملة الأقلية المسلمة.

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